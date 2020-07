DeWolff in september naar TivoliVredenburg

DeWolff komt naar TivoliVredenburg! De Nederlandse rockband geeft in september een concert in het Utrechtse poppodium, waarbij 300 fans aanwezig mogen zijn.

DeWolff naar TivoliVredenburg

Goed nieuws voor fans van DeWolff! De rockband keert op zondag 6 september 2020 terug in TivoliVredenburg. De rockers treden op in de Grote Zaal van het Utrechtse poppodium, dat vanwege de aanhoudende coronacrisis plaats mag bieden aan maximaal 300 bezoekers.

Concertkaarten

Tickets voor het bijzondere concert zijn per direct in de verkoop gegaan. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van de Utrechtse concertzaal.

Op zondag 6 september staat het driekoppige rock 'n 'rollmonster DeWolff (@DeWolffMusic) voor een bijzonder 300-man concert in onze Grote Zaal! De ticketverkoop is direct gestart via: https://t.co/Q3VqGYKD5f ? pic.twitter.com/oPzvXAD87J — TivoliVredenburg (@TiVre_Utrecht) July 28, 2020

Bron: TivoliVredenburg

