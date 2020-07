Muziekwereld rouwt om overlijden Fleetwood Mac-oprichter Peter Green

Fleetwood Mac-oprichter Peter Green overleed zaterdag op 73-jarige leeftijd. De voormalig gitarist van de Britse band wordt massaal herinnerd door grootheden uit de muziekwereld.

Muziekwereld rouwt om dood Peter Green

Peter Green was een van de oprichters van Fleetwood Mac in 1967. De muzikant, die de band in 1970 vrijwillig verliet, worstelde in de jaren na zijn vertrek met psychische problemen en werd halverwege de jaren zeventig gediagnosticeerd met schizofrenie. Green overleed op zaterdag 25 juli in zijn slaap en werd 73 jaar oud.

De Britse gitarist wordt massaal herdacht door verschillende iconen uit de muziekwereld. Zo noemt Mick Fleetwood, tevens medeoprichter van Fleetwood Mac, de dood van Green tegenover ‘Rolling Stone’ een “monumentaal verlies”. Stevie Nicks, die zich enkele jaren na het vertrek van Green bij Fleetwood Mac aansloot, laat in een statement weten diep bedroefd te zijn.

“Een van de meest smaakvolle gitaristen ooit”

Ook onder anderen Peter Frampton, Cat Stevens, Metallica-gitarist Kirk Hammett, The Smiths-gitarist Johnny Marr, KISS-bassist Gene Simmons en Black Sabbath-bassist Geezer Butler reageren op het overlijden van de voormalig Fleetwood Mac-gitarist. Zo wordt Green onder meer “een van de meest smaakvolle” en “onbeschrijfelijke” gitaristen aller tijden genoemd.

Most sadly have lost one of the most tasteful guitar players ever I have always been a huge admirer of the great Peter Green may he rest in peace. — Peter Frampton (@peterframpton) July 25, 2020

God bless the ineffable Peter Green, one of the unsung heroes of musical integrity, innovation and spirit. When I heard he left Fleetwood Mac in 1970 to get a real life and donate his wealth to charity, he became something of a model for me. '#PeterGreen pic.twitter.com/9TfRJFOc64 — Yusuf / Cat Stevens (@YusufCatStevens) July 25, 2020

No words can describe how I feel right now Peter Green lives on through his music and his instrument Our loss is total Peter Green , Rest In Peace my friend !!! ? #petergreen Posted by Kirk Hammett on Saturday, July 25, 2020

R.I.P Peter Green. A unique artist and a beautiful guitar player. pic.twitter.com/UeyzpUKlCP — Johnny Marr (@Johnny_Marr) July 25, 2020

Rest In Peace, Peter Green, CO-Founder of the original blues based Fleetwood Mac – Listen!!! https://t.co/OvsFLA8iWI — Gene Simmons (@genesimmons) July 25, 2020

RIP #PeterGreen amazing ‘ 60’s guitarist B B King said out of all the British blues guitar players of the 60s and early 70s he was the only one who gave him chills! Praise indeed… — Billy Idol (@BillyIdol) July 25, 2020

Sad to hear of Peter Green passing- one of the greats. RIP. pic.twitter.com/OUHg3KwnNy — Geezer Butler (@geezerbutler) July 25, 2020

Bron: Twitter, Facebook

Foutje gezien? Mail de redactie.​