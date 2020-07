Taylor Swift verrast fans met nieuw album

Goed nieuws voor fans van Taylor Swift! De Amerikaanse zangeres brengt vrijdag onverwachts een gloednieuw studioalbum uit.

Taylor Swift kondigt verrassingsalbum aan

Swift deelde de verrassing donderdag via haar Twitterpagina. Het nieuwe album, dat de naam ‘Folklore’ heeft gekregen, is vanaf middernacht beschikbaar. De popster laat in een statement weten dat het album tijdens de quarantaineperiode geschreven en opgenomen is.

‘Folklore’ is het achtste studioalbum van de 30-jarige Swift en is de opvolger van de vorig jaar verschenen plaat ‘Lover’. Het nieuwe album kan inmiddels besteld worden via de website van de zangeres.

Surprise ? Tonight at midnight I’ll be releasing my 8th studio album, folklore; an entire brand new album of songs I’ve poured all of my whims, dreams, fears, and musings into. Pre-order at https://t.co/zSHpnhUlLb pic.twitter.com/4ZVGy4l23b — Taylor Swift (@taylorswift13) July 23, 2020

Bron: Twitter

