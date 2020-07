Louis Tomlinson moet show in AFAS Live opnieuw verplaatsen

Het concert van Louis Tomlinson in AFAS Live is opnieuw verplaatst. De Britse zanger komt in het voorjaar van 2021 alsnog naar de Amsterdamse concertzaal.

Louis Tomlinson verplaatst show opnieuw

Voormalig One Direction-zanger Louis Tomlinson ziet zich opnieuw genoodzaakt om zijn concert in AFAS Live te verplaatsen. Het concert, dat in eerste instantie op 19 maart 2020 plaats zou vinden en later naar 8 augustus 2020 werd verplaatst, kan door de aanhoudende coronacrisis opnieuw niet doorgaan.

Tomlinson komt op dinsdag 9 februari 2021 alsnog naar Amsterdam om het concert in te halen. AFAS Live meldt op zijn website dat de locatie en aanvangstijd hetzelfde blijven. Reeds gekochte tickets blijven gewoon geldig voor de nieuwe datum.

Nieuwe datum voor #LouisTomlinson! Vanwege de verlenging van de coronamaatregelen is het tourschema opnieuw gewijzigd en wordt het concert verplaatst van 8 augustus 2020 naar 9 februari 2021. Gekochte kaarten blijven geldig voor de vervangende datum. pic.twitter.com/onuA4qUk7i — AFAS Live (@AFASLive) July 16, 2020

Bron: AFAS Live

