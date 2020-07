Kim Wilde verplaatst tour naar 2021

Kim Wilde heeft haar Nederlandse shows uitgesteld. De zangeres komt eind 2021 terug om de concerten, onderdeel van haar ‘Greatest Hits Tour, in te halen.

De aankomende ‘Greatest Hits Tour’ van Kim Wilde gaat aankomend najaar niet door. De Britse zangeres heeft door de aanhoudende coronacrisis besloten om haar shows naar het einde van 2021 te verplaatsen. Wilde zou oorspronkelijk in november 2020 een achttal Nederlandse shows geven. Deze concerten hebben inmiddels een nieuwe datum gekregen:

Reeds gekochte tickets blijven gewoon geldig voor de nieuwe data. Daarnaast zijn er nog altijd tickets voor de shows verkrijgbaar via de websites van de desbetreffende poppodia en/of de website van Ticketmaster.

