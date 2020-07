Ennio Morricone overleden

De Italiaanse dirigent en componist Ennio Morricone is op 91-jarige overleden aan de gevolgen van een val. Dat meldt persbureau Ansa.

Ennio Morricone

Ennio Morricone overleed in een ziekenhuis in Rome. Hij componeerde muziek voor honderden series en films, waaronder ‘The Good, Bad and the Ugly’ en ‘Once Upon a Time in the West’. Morricone wordt in besloten kring begraven.

Bron: Ansa

Foutje gezien? Mail de redactie.​