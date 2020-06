Ziggo Dome opent deuren voor concertreeks ‘Larger Than Live’

De Ziggo Dome opent in juli zijn deuren voor de concertreeks ‘Larger Than Live’. Onder meer Nielson, De Jeugd Van Tegenwoordig en De Staat staan binnenkort in de Amsterdamse concertzaal.

Ziggo Dome komt met concertreeks

Per 1 juli geldt er geen maximum aantal bezoekers meer voor concertzalen, poppodia en theaters. Dit betekent dat ook de Ziggo Dome binnenkort een groter aantal toeschouwers mag toelaten.

De Amsterdamse zaal opent binnenkort zijn deuren voor concertreeks ‘Larger Than Live’, waarbij in eerste instantie de verwachting was dat de zaal slechts 100 man toe zou mogen laten. Door de versoepelingen kan dit aantal echter flink verhoogd worden. De concertreeks wordt op 9 juli afgetrapt met een concert van Nielson, waar 2500 fans bij aanwezig mogen zijn.

‘Larger Than Live’

Naast Nielson treden ook De Jeugd van Tegenwoordig, Frenna Deluxe, Rolf Sanchez, Typhoon, Maan en De Staat op tijdens de concertreeks in de Ziggo Dome. Bij de shows, die tevens vanuit huis bekeken kunnen worden via een betaalde livestream, zijn enkel zitplaatsen beschikbaar om zo de anderhalve meter afstand tussen bezoekers te garanderen. Tickets voor de concerten en de livestreams zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

De concerten tijdens de ‘Larger Than Live’-reeks vinden op de volgende data plaats:

9 juli: Nielson

11 juli: De Jeugd van Tegenwoordig

16 juli: Frenna Deluxe

23 juli: Rolf Sanchez

25 juli: Typhoon

6 augustus: Maan

8 augustus: De Staat

