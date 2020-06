Olympisch Stadion opent deuren voor reeks intieme zomerconcerten

Verschillende Nederlandse artiesten komen deze zomer naar het Olympisch Stadion. Onder meer Tino Martin, René Froger en Snelle treden op tijdens ‘De Amsterdamse Zomer’.

Reeks zomerconcerten in Olympisch Stadion

‘De Amsterdamse Zomer’ is een intieme reeks concerten met een aantal van de grootste artiesten van Nederlandse bodem. Tijdens de shows zijn maximaal honderd bezoekers welkom in het Olympisch Stadion. De fans kunnen een tafel reserveren en onder het genot van een hapje en een drankje genieten van muziek, zo meldt de concertreeks op zijn website.

Verschillende Nederlandse artiesten staan de komende maanden op de bühne in het Amsterdamse stadion, dat haar deuren meerdere keren per dag zal openen. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van de concertreeks. De volgende acts staan op het programma:

Zaterdag 11 juli 2020

Xander de Buisonjé (16:00 uur)

Xander de Buisonjé (20:00 uur)

Tino Martin (12:00 uur)

Tino Martin (16:00 uur)

Tino Martin (20:00 uur)

Alain Clark (16:00 uur)

Alain Clark (20:00 uur)

Emma Heesters (12:00 uur)

Emma Heesters (16:00 uur)

Emma Heesters (20:00 uur)

Tino Martin (12:00 uur)

Tino Martin (16:00 uur)

Tino Martin (20:00 uur)

Joël Borelli (20:00 uur)

Snelle (12:00 uur)

Snelle (16:00 uur)

Snelle (20:00 uur)

René Froger (12:00 uur)

René Froger (16:00 uur)

René Froger (20:00 uur)

Jeroen van der Boom (16:00 uur)

Jeroen van der Boom (20:00 uur)

Trijntje Oosterhuis (12:00 uur)

Trijntje Oosterhuis (16:00 uur)

Trijntje Oosterhuis (20:00 uur)

Lil Kleine (16:00 uur)

Lil Kleine (20:00 uur)

Lil Kleine (12:00 uur)

Lil Kleine (16:00 uur)

Samantha Steenwijk (20:00 uur)

Samantha Steenwijk (12:00 uur)

René Froger (12:00 uur)

René Froger (16:00 uur)

René Froger (20:00 uur)

Yves Berendse (16:00 uur)

Yves Berendse (20:00 uur)

Tino Martin (12:00 uur)

Tino Martin (16:00 uur)

Tino Martin (20:00 uur)

Pascal Redeker (20:00 uur)

Lil Kleine (12:00 uur)

Lil Kleine (16:00 uur)

Edsilia Rombley (20:00 uur)

Glennis Grace (16:00 uur)

Glennis Grace (20:00 uur)

Hans & Candy Dulfer (16:00 uur)

Hans & Candy Dulfer (20:00 uur)

Rolf Sanchez (12:00 uur)

Rolf Sanchez (16:00 uur)

Rolf Sanchez (20:00 uur)

Lil Kleine (16:00 uur)

Lil Kleine (20:00 uur)

Lil Kleine (12:00 uur)

Lil Kleine (16:00 uur)

Wolter Kroes (16:00 uur)

Wolter Kroes (20:00 uur)

Snelle (12:00 uur)

Snelle (16:00 uur)

Snelle (20:00 uur)

Bron: De Amsterdamse Zomer

