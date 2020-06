Deep Purple verplaatst Ziggo Dome concert naar najaar 2021

Deep Purple heeft zijn concert in de Ziggo Dome met een jaar verplaatst. De iconische band zou in eerste instantie in oktober 2020 in de Amsterdamse concertzaal staan.

Deep Purple in 2021 naar Ziggo Dome

Deep Purple keert volgend jaar terug in de Ziggo Dome. De Britse band zou het Amsterdamse podium oorspronkelijk op 28 oktober 2020 betreden, maar de verwachting is dat op die datum nog geen volle Ziggo Dome mogelijk zal zijn in verband met de coronamaatregelen. De band heeft zijn concert met een jaar verschoven.

Ian Gillan en co. reizen op zondag 10 oktober 2021 alsnog naar Amsterdam om het concert in te halen. De show is onderdeel van de bands ‘The Whoosh! Tour’, ter promotie van het in augustus 2020 te verschijnen album ‘Whoosh!’.

Concertkaarten

De Ziggo Dome meldt op zijn website dat reeds gekochte tickets gewoon geldig blijven voor de nieuwe datum. Daarnaast zijn er nog kaarten voor het concert verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: Ziggo Dome

