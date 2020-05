Billie Eilish uploadt video over bodyshaming op YouTube

Billie Eilish heeft gisteren een korte film over bodyshaming op YouTube geplaatst. De video was bedoeld voor haar geannuleerde tournee.

Billie Eilish plaatst film op YouTube

Gisteren, op woensdag 27 mei 2020, plaatste de zangeres een video op YouTube met betrekking tot bodyshaming. In de korte film zie je hoe Billie zich geleidelijk en langzaam uitkleedt waarna zij vervolgens kopje onder gaat in een groot bad met water. Ondertussen is een monoloog van Eilish te horen waarin zij zegt de ogen van de wereld op zich te voelen omdat men altijd een mening heeft over haar lichaam en kledingkeuze. ”Als ik comfortabele kleding draag ben ik geen vrouw. Als ik de lagen uittrek ben ik een slet. Hoewel je mijn lichaam nooit gezien hebt, oordeel je erover en reken je me erop af”, aldus de muzikante in de video.

Geannuleerde tour

De artieste begon in maart 2020 aan haar ‘Where Do We Go?’-wereldtournee maar moest de voortgang van haar optredens vanwege de coronamaatrdegelen tussentijds stopzetten. Het plan was om de video tijdens haar shows te tonen.

Benieuwd naar de video? Bekijk ‘NOT MY RESPONSIBILITY’ hieronder.

Bron: YouTube, NU.nl

