Jaarbeurs Utrecht experimenteert met drive-intheater voor kinderen

Jaarbeurs Utrecht heeft de afgelopen tijd een plan uitgewerkt voor het opzetten van een coronaproof theatervoorstelling voor kinderen.

Coronaproof voorstelling bij Jaarbeurs

De Jaarbeurs in Utrecht heeft hard gewerkt om een speciale coronaproof theatervoorstelling voor kinderen op te zetten. Op woensdag maakte Triple P Entertaiment bekend dat de voorstelling ‘Juf Roos gaat op vakantie’ op zaterdag 13 juni in het Utrechtse evenementencomplex te zien zal zijn.

Anders dan andere voorstellingen, gaat het in dit geval om een heuse ‘drive-intheatershow’. Auto’s staan verdeeld in vijf rijen rondom het podium. Het geluid is in de auto te horen via een FM-frequentie. Aan de ouders wordt gevraagd om achterin plaats te nemen alvorens de voorstelling van start gaat, zodat de kinderen optimaal zicht op het toneelspel hebben. De show is ook te volgen via grote schermen aan de zijkant van het toneel.

Bron: Jaarbeurs Utrecht, RTL Boulevard

