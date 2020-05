Zoutelande na 2,5 jaar uit de Vlaamse hitlijst

De megahit ‘Zoutelande’ van BLØF en Geike Arnaert is na ruim 2,5 jaar eindelijk uit de Vlaamse hitlijst gestoten. Dat melden diverse Belgische media.

Na 2,5 jaar uit de hitlijst

De grote hit van de band BLØF en zangeres Geike Arnaert is eindelijk uit de hitlijsten van België verdwenen. Het lied behoorde voor lange tijd tot het meest favoriete nummers van Vlaanderen en stond, volgens verschillende Belgische media, voor maar liefst 132 weken in de Ultratop 50.

Record

‘Zoutelande’ behaalde in onze zuiderburen een record. Nog nooit bleef een plaat zo lang zonder pauze in de hitlijsten staat. Niet alleen in België was de single favoriet. Ook in Nederland sloeg de single van BLØF en Geike Arnaert goed aan waardoor het maandenlang op nummer één stond.

Bron: Ultratop 50

