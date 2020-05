Vier de vrijheid op Bevrijdingsdag met deze acht nummers

Het is vandaag 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die vrijheid moet natuurlijk gevierd worden!



Vier de vrijheid met muziek

Het is vandaag Bevrijdingsdag! Waar Nederlandse muziekliefhebbers op deze dag normaal gesproken massaal richting de vele Bevrijdingsfestivals trekken, wordt de feestdag dit jaar een stuk ingetogener gevierd. Daarom heeft Artiesten Nieuws acht nummers op een rijtje gezet om toch de vrijheid te kunnen vieren!

Freedom – Pharrell Williams

De 47-jarige zanger heeft gedurende zijn carrière veel muziek gemaakt. Zijn krachtige nummer ‘Freedom’ werd in 2015 uitgebracht.

Imagine – John Lennon

John Lennon droomde in 1971 over een vrije wereld zonder oorlogen. Vanaf het moment dat het lied uit werd gebracht groeide het uit tot een echte klassieker.

Everybody’s Free – Rozalla

Een veel gedraaide plaat op bevrijdingsfestivals is het nummer ‘Everybody’s Free’ van Rozalla. Het lied wordt vaak als remix-versie gedraaid, maar ook zeker in haar originele versie.

Heal The World – Michael Jackson

Ook de in 2009 overleden ‘King Of Pop’, Michael Jackson, droomde van een vrije wereld voor de gehele mensheid. De Amerikaanse legende bracht het nummer in 1982 naar buiten. Jackson onthulde in 2001 dat ‘Heal The World’ het nummer is waar hij het meest trots op was.

Vrij Zijn – Marco Borsato

Uiteraard mag een nummer van eigen bodem niet ontbreken! Marco Borsato is één van de bekendste mannelijke zangers van Nederland. De 53-jarige artiest bracht in 1995 zijn track ‘Vrij Zijn’ uit.

I Want To Break Free – Queen

Queen is wereldwijd een fenomeen en heeft miljoenen fans. Onder leiding van frontman Freddie Mercury, die in 1991 overleed, bracht de Britse band in 1984 de track ‘I Want To Break Free’ uit. Het nummer staat inmiddels symbool voor iedereen die zich vrij wilt voelen, in welk opzicht dan ook.

Think – Aretha Franklin

‘Think’ van Aretha Franklin is een oude bekende. Nadat de zangeres het lied in 1968 uitbracht werd het wereldwijd veel gedraaid. Niet alleen op 60’s, 70’s en 80’s-feesten, maar ook nog volop op hedendaagse festivals.

Rockin’ The Free World – Neil Young

‘Rockin’ The Free World’ van de Canadese Neil Young werd in 1989 gepresenteerd. De muzikant is op 74-jarige leeftijd altijd nog actief binnen de muziekwereld en heeft gedurende zijn carrière al bijna veertig studioalbums uitgebracht.

Bron: YouTube

