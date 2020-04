George Baker treedt pas op als coronavaccin beschikbaar is

George Baker betreedt pas het podium zodra er een vaccin tegen het coronavirus op de markt is. Dat meldt de zanger aan nieuwsplatform AD.

De muzikant is momenteel nog gezond, maar vreest wel voor een besmetting. ”Ik zit zelf in de risicogroep. Zelfs als evenementen op termijn weer doorgaan, ga ik niet het podium op zolang er geen vaccin is”, aldus George.

Baker behoort vanwege zijn leeftijd tot de risicogroep en vindt dat hij zijn leven niet moet wagen voor een optreden. Zo vertelt hij: ”Het is voor mij een te groot risico om grote menigten op te zoeken. Ik vind dat je je leven niet moet wagen voor een optreden”.

