Roachford en Sniff ‘n’ the Tears samen naar De Boerderij

Roachford en Sniff ‘n’ the Tears komen samen naar Nederland! De bands staan aankomend najaar in Cultuurpodium de Boerderij in Zoetermeer.

Roachford en Sniff ‘n’ the Tears naar De Boerderij

Roachford en Sniff ‘n’ the Tears komen naar De Boerderij voor een dubbel headliner concert! De Britse bands betreden het Zoetermeerse podium op donderdag 8 oktober 2020. Het concert wordt om 20:00 uur afgetrapt. Je kunt de bands kennen van tijdloze hits als ‘Driver’s Seat’ (Sniff ‘n’ the Tears) en ‘Cuddly Toy’ (Roachford).

Concertkaarten

Tickets voor de show zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

*BEVESTIGD!* Dubbel headliner concert van Roachford @roachfordmusic & Sniff'n'the Tears op donderdag 8 oktober! De voorverkoop is zojuist gestart. Voor meer info & tickets: https://t.co/YAXxcJAWIf pic.twitter.com/GYUgHcDbVE — Boerderij Zoetermeer (@podiumBoerderij) April 17, 2020

Bron: De Boerderij

Foutje gezien? Mail de redactie.​