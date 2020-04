Megaherz eind 2020 naar Grenswerk en Metropool

Goed nieuws voor Megaherz fans. De Duitse metalband reist eind 2020 af naar Nederland voor exclusieve optredens bij Grenswerk en Metropool.

De mannen van Megaherz reizen op donderdag 10 december 2020 af naar Venlo voor een optreden bij poppodium Grenswerk. Om 20:00 uur openen de zaaldeuren, waarna de formatie om 20:30 de bühne betreedt om de show af te trappen. Eén dag later, op vrijdag 11 december 2020, komt de Duitse band naar Metropool in Enschede. De zaal opent om 20:30 uur vervolgd door het optreden dat om 21:00 uur start.

Tickets voor Megaherz zijn te koop via de website van Grenswerk en Ticketmaster.

