Paarse villa van prince te koop voor miljoenenbedrag

Het huis van de overleden zanger Prince staat te koop. De villa werd bekend omdat de artiest alle muren van het huis paars verfde terwijl zijn huisgenoot niet thuis was.

Paarse villa Prince miljoenen waard

Het huis heeft een geschatte waarde van 30 miljoen dollar en staat in Los Angeles. Niet alleen Prince Rogers Nelson, beter bekend als Prince, woonde in het paleis. Ook Elizabeth Taylor heeft, voorafgaand aan de Amerikaanse zanger, jaren heeft jaren in het stulpje verbleven.

Naast dat de muzikant alle muren paars verfde heeft hij ook een discovloer met dj-booth laten aanleggen. De slaapkamer van huisgenoot Boozer werd omgetoverd tot haarsalon maar dat viel niet in goede aarde. Nadat Boozer thuiskwam was hij niet te spreken over Prince’s actie en dreigde een rechtszaak aan te spannen. Gelukkig draaide Roger Nelson alles terug naar hoe het was en werden de mannen beste vrienden.

Te huur

Het pand staat momenteel voor 30 miljoen dollar te koop, maar geïnteresseerden kunnen ook voor 80 duizend dollar per maand hun intrek nemen. Veel geld, maar dan krijg je ook wel wat! Het bevat onder meer dertien badkamers, een balzaal, tien slaapkamers, een wijnkelder, een tennisbaan, een sportzaal en een zwembad op het dak.

Bron: AD

