Ellis Marsalis Jr. heeft strijd tegen coronavirus verloren

Ellis Marsalis Jr. is gisteren overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat meldt ‘The New York Times’.

Ellis Marsalis Jr. overleden

De Amerikaanse jazzpianist is gisteren,op woensdag 1 april 2020, overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat staat vandaag te lezen in het Amerikaanse dagblad ‘The New York Times’.

Mentor van eigen zoons

Naast een succesvolle carrière, was Maralis tevens mentor van zijn vier zoons. Twee van hen zijn goed op weg en timmeren volop aan hun loopbaan. Wynton Marsalis als trompettist en Branford Marsalis als saxofonist.

In 2008 werd Marsalis Jr. toegevoegd aan de Louisiana Music Hall of Fame. Drie jaar later kreeg de Marsalis-familie een onderscheiding voor de bijdrage aan de Amerikaanse muziekcultuur.

