Ariana Grande onthult haar natuurlijke haar

Ariana Grande plaatste gisteren voor het eerst een foto op Instagram waarop zij haar bos donkerbruine krullen aan haar volgers onthult. Nu de Amerikaanse zangers in quarantaine zit, bespaart ze zichzelf de moeite om uren aan haar kapsel te werken. Grande hield haar lokken voor heel wat jaren schuil onder pruiken waardoor de muzikante bekend staat om haar lange, steile paardenstaart.

Enkele dagen geleden vierde Ariana het tienjarig bestaan ‘Victorius’, een tienerprogramma waarmee de actrice doorbrak. In de serie had Grande knalrood haar. Ze zegt dat ze die coupe nog wel eens te mist.

