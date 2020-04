Radiozender 3FM organiseert dit jaar een extra Serious Request editie. Reden is het inzamelen van geld voor het Rode Kruis, dat hulp biedt tijdens de coronacrisis.

Serious Request voor corona

Van maandag 13 tot en met zaterdag 18 april 2020 zitten de radiodj’s in een studio om geld op te halen voor het Rode Kruis, dat zich inzet tegen het coronavirus. Dit jaar zijn het Sander Hoogendoorn, Timur Perlin, Frank van der Lende en Eva Koreman die tijdens de ‘Never Walk Alone’ editie verzoeknummers van de luisteraars zullen draaien. Luisteraars kunnen, gedurende de zes dagen, nummers aanvragen in ruil voor een donatie aan het Rode Kruis.

Serious Request 2020

In december 2020 wordt tevens de reguliere editie van Serious Request gehouden. Disjockeys wandelen dan door het land om geld in te zamelen voor het goede doel.

Bron: RTL Boulevard, 3FM

