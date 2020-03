Paul Weller presenteert nieuw album in zomer 2020

De Britse zanger John William Weller, beter bekend als Paul Weller, releaset in de zomer van 2020 zijn nieuwste rockalbum.

‘On Sunset’

De kersverse plaat van Paul genaamd ‘On Sunset‘ wordt op vrijdag 12 juni 2020 uitgebracht. Het album is als CD en LP te reserveren via de website van Bol.com.

Carrière van Paul Weller

De Britse muzikant werd bekend door zijn deelname aan de bands ‘The Jam’ en ‘The Style Council’. Begin jaren 90 besloot Weller zijn carrière voort te zetten als soloartiest.

Nieuwste single

Op woensdag 18 maart 2020 verscheen het nieuwste nummer van de rockartiest. ‘Earth Beat’ is een voorproefje van het album dat aankomende zomer verschijnt. Beluister de single hieronder.

Bron: YouTube, Bol.com

