Biffy Clyro brengt in voorjaar 2020 nieuw album uit

Biffy Clyro brengt in het voorjaar van 2020 een gloednieuw album uit. Het is het negende studioalbum van de Schotste rockband.

‘A Celebration Of Endings’

Op vrijdag 15 mei 2020 verschijnt het nieuwe werk Biffy Clyro in de winkel. De nieuwe muziek van het drietal is gebundeld op het album ‘A Celebration Of Endings‘. De nieuwe plaat is zowel als CD als LP te reserveren via de website van Bol.com

Teaser van het album

De single ‘End Of’ werd op donderdag 5 maart 2020 door de mannen uitgebracht. Het betreft een teaser van het verwachte album dat in het voorjaar zal verschijnen. Benieuwd naar het nummer? Beluister ‘End Of’ hieronder.

Bron: YouTube, Bol.com

