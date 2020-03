Nick Cave & The Bad Seeds stellen Europese tour uit

Nick Cave heeft zijn Europese tour uitgesteld vanwege de coronacrisis. De zanger en zijn band The Bad Seeds zouden in april in de Ziggo Dome staan.

De 62-jarige Cave deelde het nieuws via een tweetal posts op Twitter. De zanger en zijn band laten weten dat er hard gewerkt wordt om vervangende data te vinden, zodat de shows op een later moment ingehaald kunnen worden. “Hoewel het erg teleurstellend is, voelt dit als de beste manier om jullie allemaal zo veilig mogelijk te houden”, schrijft Cave op Twitter.

De populaire Australiër, die begin januari 2020 nog twee intieme soloshows in Eindhoven en Nijmegen gaf, zou op 29 april in de Ziggo Dome staan. De Amsterdamse concertzaal meldt op zijn website dat reeds gekochte tickets gewoon geldig blijven voor de nieuwe datum. Concertorganisator Greenhouse Talent is samen met het management van de band op zoek naar een vervangende datum.

1/2 We have taken the decision to reschedule the Nick Cave and The Bad Seeds European and UK Tour. While hugely disappointing, this feels the best course of action to keep you all as safe as possible.

2/2 We are working hard to finalise when the rescheduled shows will take place, and will share detailed information with you all as soon as we have it. All existing tickets will remain valid for the rescheduled shows.

Sending love to you all.

Nick Cave and The Bad Seeds

