Terugkijken: Dropkick Murphy’s streamen St. Patrick’s Day concert

Dropkick Murphy’s hebben hun jaarlijkse St. Patrick’s Day concert in Boston dinsdagavond live uitgezonden. De show kan nu teruggekeken worden op YouTube.

Dropkick Murphy’s streamen concert

De Amerikaanse band speelt traditiegetrouw elk jaar een speciale St. Patrick’s Day show in Boston, maar zag zich door de coronacrisis genoodzaakt om het dit jaar anders aan te passen. Omdat er door de uitbraak van het virus geen publiek bij de show aanwezig mocht zijn, besloot de band om het concert live te streamen via YouTube, Instagram en Facebook Live.

De band gaf, voorafgaand aan het concert, uitleg over het idee op zijn website: “Voor het eerst in 24 jaar spelen we niet tijdens het St. Patrick’s Day-weekend. De huidige situatie in de wereld is het enige dat ons hiervan kan weerhouden. Dus kwamen we met een idee dat we deze dinsdag gaan uitvoeren, de avond van St. Patrick’s Day. We brengen een DKM livestream concert naar iedereen – over de hele wereld!!”

De show, die om 19:00 uur plaatselijke tijd werd uitgezonden, kan nu teruggekeken worden op YouTube:

Bron: YouTube, dropkickmurphys.com

Foutje gezien? Mail de redactie.​