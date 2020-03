Alain Clark schrijft nummer voor ‘alle helden in de zorg’

Door de coronacrisis staat het zorgpersoneel enorm onder druk. Zanger Alain Clark heeft daarom een nummer geschreven om hen een hart onder de riem te steken.

Alain schrijft lied voor zorgpersoneel

Maandagochtend 16 maart 2020 werd Alain benaderd door radio-dj Bart Arens met de vraag of hij in een korte tijd een lied zou willen schrijven voor alle helden in de zorg; de groep die voor iedereen klaar staat, zelfs in deze stressvolle en angstige periode. De zanger moest het nummer in slechts twee uur schrijven. ”Het was even zweten om het zo snel af te krijgen, maar dit is het resultaat. Een ode aan alle helden die we nu zo hard nodig hebben. Deze is voor jou!”, aldus Alain Clark.

Zorgsector wordt getroffen

Het coronavirus veroorzaakt wereldwijd enorme zorgen. Terwijl Nederland momenteel in quarantaine zit, is het juist de zorgsector die het zwaar te verduren heeft. Medici, mantelzorgers en andere zorgmedewerkers kunnen niet zomaar thuis blijven. Het zijn juist deze mesen die wij in deze lastige periode nodig hebben.

Deze is voor jou

Benieuwd geworden naar het nummer van Alain Clark? Beluister ‘Deze is voor jou’ hieronder.

Bron: YouTube, RTL Boulevard

