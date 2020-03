Radio 538 annuleert Koningsdagfestival in Breda

538 Koningsdag gaat niet door! Het festival, dat op 27 april in Breda gehouden zou worden, wordt geannuleerd vanwege de crisis rond het coronavirus.

538 Koningsdag geannuleerd

De populaire radiozender laat in een statement op zijn website weten dat het zich genoodzaakt ziet om het evenement af te lasten:

“Radio 538 heeft besloten om 538 Koningsdag, dat op 27 april gehouden zou worden in Breda, niet door te laten gaan. Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de risico’s die het met zich meebrengt, vindt 538 het niet verantwoord om het event met 40.000 bezoekers door te laten gaan. Alle kaartkopers krijgen hun geld terug.”

“We stellen het welzijn van iedereen voorop”

Hoewel er op dit moment nog een kans bestaat dat evenementen in april gewoon doorgang kunnen vinden, vindt Menno de Boer, radio director van 538, dat de radiozender zijn verantwoordelijkheid moet nemen:

“De gezondheid van onze bezoekers, eventmedewerkers, artiesten en collega’s staat voorop. 538 Koningsdag is het grootste Oranjefeest van Nederland, we vieren het al jaren met bezoekers vanuit het hele land. Ook al bestaat er op dit moment nog een kans dat er mogelijk in april wel evenementen mogen plaatsvinden, hebben we op basis van de huidige omstandigheden besloten 538 Koningsdag af te lasten. Met pijn in ons hart hebben we deze beslissing genomen, we hadden heel graag met tienduizenden het feest gevierd, maar willen nu onze verantwoordelijkheid nemen en stellen het welzijn van iedereen voorop.”

Bron: Radio 538

