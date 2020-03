Level 42 in najaar 2020 naar Effenaar in Eindhoven

Goed nieuws voor Level 42 fans. De band komt in het najaar van 2020 naar Nederland voor een optreden in Eindhoven.

Level 42 komt naar Nederland! Op donderdag 12 november 2020 reist de band af naar Eindhoven voor een optreden bij de Effenaar. Het poppodium opent om 19:30 uur haar deuren van de Grote Zaal. Om 20:30 uur betreedt de jazzfunk-groep de bühne om het optreden af te trappen.

Kaarten voor de show gaan op vrijdag 10 april 2020 om 10:00 uur in de verkoop en zijn te koop via de website van Ticketmaster.

Bron: de Effenaar

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.