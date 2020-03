Danny Vera in zomer 2020 naar Amsterdamse Bostheater

Muzikant Danny Polfliet, beter bekend als Danny Vera, geeft aankomende zomer een show in het Amsterdamse Bostheater.

Op zondag 23 augustus 2020 bezoekt de artiest het Amsterdamse Bostheater voor een extra show naast zijn clubtour. Om 17:30 uur betreedt de zanger de bühne om vervolgens met zijn concert van start te gaan. De show is onderdeel van concertreeks ‘Live At Amsterdamse Bos’.

Tickets voor Danny Vera gaan op vrijdag 13 maart 2020 in de verkoop en zijn te bemachtigen via de website van het Amsterdamse Bostheater.

De singer-songwriter gaat op 19 maart 2020 van start met zijn clubtour en treedt op bij diverse poppodia door heel Nederland. Danny brak in 2019 door met het nummer ‘Roller Coaster’. Beluister de single hieronder. Meer van Danny’s muziek? Beluister dan ook zeker zijn album ‘Pressure Makes Diamond 1&2‘

Bron: Amsterdamse Bostheater, YouTube

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.