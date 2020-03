Her Majesty viert 50-jarig jubileum van ‘Déjà Vu’

Her Majesty mag een toost doen. De Nederlandse coverband viert in juli 2020 het vijftigjarig jubileum van het album ‘Déjà Vu’ in TivoliVredenburg Utrecht.

Her Majesty naar Utrecht

Op woensdag 8 juli 2020 staan de bandleden op de bühne van het Concertgebouw in Amsterdam en op 10 juli van dit jaar is de band te zien in TivoliVredenburg Utrecht. Tijdens de shows speelt de band nummers van het album ‘Déjà Vu’ van Crosby, Stills, Nash & Young, dat inmiddels vijftig jaar bestaat.

De show in Amsterdam gaat om 20:00 uur van start. De deuren van de Grote zaal in Utrecht openen om 19:30 uur en de show begint om 20:00 uur. In januari 2020 stonden de mannen al eerder op het Utrechtse podium.

Concertkaarten

Tickets voor Her Majesty zijn verkrijgbaar via de website van TivoliVredenburg. De kaarten voor de show in het Concertgebouw Amsterdam zijn helaas uitverkocht.

Bron: TivoliVredenburg

