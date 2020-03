IJsland favoriet bij bookmakers voor winst Eurovisie Songfestival

IJsland is voorlopig favoriet bij de bookmakers voor het aankomende Eurovisie Songfestival. Volgens de lijst op ‘Eurovision World’ maken Daði & Gagnamagnið de grootste kans om te winnen.

IJsland op nummer één

IJsland staat bovenaan in de lijst van de bookmakers. Het land bezet voorlopig de eerste plaats. Volgens de lijst maakt het land dertien procent kans om de felbegeerde titel te winnen bij het Eurovisie songfestival 2020. Litouwen staat op nummer twee met tien procent en Rusland staat op de derde plek met negen procent. Of er veel waarde gehecht moet worden aan de lijst is voorlopig nog maar de vraag, een groot deel van de landen heeft zijn inzending namelijk nog niet bekendgemaakt.

Daði & Gagnamagnið (Dadi & The Amount) vertegenwoordigen het Noord-Europese land. In mei 2020 treedt zanger Daði Freyer op met zijn band in Rotterdam Ahoy, waar het muziekfestijn wordt gehouden. ‘Think About Things’ is het nummer waarmee de formatie optreedt. Bekijk hieronder de videoclip:

Bron: EurovisionWorld, Youtube

