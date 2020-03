Lukas Nelson & Promise of The Real in 2020 naar Amsterdam en Nijmegen

Lukas Nelson komt naar Nederland! Samen met zijn band Promise Of The Real geeft de Amerikaanse folkzanger een concert in Doornroosje Nijmegen en Melkweg Amsterdam.

Lukas Nelson & Promise Of The Real naar Melkweg en Doornroosje

Lukas Nelson & Promise Of The Real zijn op dinsdag 16 juni 2020 te zien in Doornroosje Nijmegen en op woensdag 17 juni 2020 treedt de zanger met zijn band op in de Amsterdamse Melkweg. Dit werd bevestigd op Instagram. In 2018 stond de country-folkzanger met zijn band nog in het Nederlandse poppodium TivoliVredenburg. Dit jaar is de Melkweg en Doornroosje aan de beurt.

Kaartenverkoop

Tickets voor Nelson & Promise Of The Real zijn vanaf vrijdag 6 maart 2020 te bemachtigen via de websites van Melkweg en Doornroosje. Kaarten zijn ook verkrijgbaar via Ticketmaster.

Zo vader, zo zoon

Lukas Nelson volgt in de voetsporen van zijn vader, countryzanger en gitarist Willie Nelson. Vanaf zijn dertiende trad de artiest op als ritmegitarist tijdens zijn concerten. Naast het zingen, schreef de muzikant de soundtrack voor de film A Star is Born waarin Lady Gaga en Bradley Cooper de hoofdrol hadden.

