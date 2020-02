Jeangu Macrooy presenteert lied voor Songfestival bij DWDD

Jeangu Macrooy is de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival in 2020. Begin maart presenteert de zanger het lied waarmee hij Nederland gaat vertegenwoordigen.

Het aftellen kan beginnen

We hebben er even op moeten wachten maar het moment is daar. Jeangu Macrooy laat op woensdag 4 maart 2020 voor het eerst zijn inzending voor het Songfestival horen. Het nummer is voor het eerst te horen bij De Wereld Draait Door.

De titel van het lied is nog niet bekend. Cornald Maas, lid van de selectiecommissie van het Eurovisie Songfestival, heeft de song al mogen beluisteren en twitterde erover.

Aftellen kan beginnen… Uitgesproken en onderscheidend, dat is de song van @JeanguMacrooy sowieso https://t.co/67Q1h8JkwS — Cornald Maas (@cornaldm) February 26, 2020

