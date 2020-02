Comedian John Bishop aankomend najaar naar De Meervaart

John Bishop komt naar De Meervaart. De Britse comedian reist aankomend najaar naar Nederland voor een show in het Amsterdamse theater.

John Bishop komt naar Nederland! De Britse cabaretier, die met zijn uitverkochte UK-tours ‘Winging It’, ‘Supersonic’, ‘Rollercoaster’ en ‘Sunshine’ bijna 2 miljoen bezoekers in het Verenigd Koninkrijk en Ierland wist te trekken, komt in oktober naar De Meervaart. Bishop brengt zijn warme en relaxte humor op donderdag 1 oktober 2020 naar het Amsterdamse theater.

Kaarten voor de voorstelling gaan op maandag 24 februari in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Comedysuperstar @JohnBishop100 komt op 1 oktober naar Theater de @meervaart in Amsterdam! Na uitverkochte tours door het Verenigd Koninkrijk en Ierland komt de rascomedian nu Europa veroveren. De ticketverkoop start maandag 24 februari om 10.00u via https://t.co/xpjNtroQQt pic.twitter.com/oimxmIWIrc

Bron: De Meervaart, Ticketmaster

