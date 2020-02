Eurovisie Songfestival heeft geen back-up voor Jan Smit

Jan Smit heeft last van een burn-out. De Volendammer is verkozen tot één van de presentatoren van het Eurovisie Songfestival 2020. Het is echter nog maar de vraag of de zanger op tijd is hersteld.

Songfestival zonder plan B voor Jan

Afgelopen dinsdag, op 18 februari 2020, kwam naar buiten dat de artiest naast keelklachten ook kampt met een burn-out. Jan is daarvoor zelfs een maand lang in behandeling geweest bij een Spaanse kliniek. De organisatie van het festival hoopt dat Jan op tijd is opgeknapt van zijn burn-out. Er is tot dusver geen vervanger bekendgemaakt, mocht de presentator niet op tijd hersteld zijn.

De eerste halve finale start op dinsdag 12 mei 2020. Op donderdag 14 mei 2020 strijden de landen in de tweede halve finale om vervolgens op zaterdag 16 mei 2020 uit te maken wie er met de winst vandoor gaat.

De presentatoren

In december 2019 werden de presentatoren van het Eurovision Songfestival 2020 aangekondigd. Het trio bestaat uit Chantal Janzen, Jan Smit en Edsilia Rombley. Begin dit jaar werd onthuld dat Nikkie de Jager, beter bekend als NikkiTutorials, zich bij het drietal presentatoren voegt als online host.

