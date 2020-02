Lana Del Rey annuleert show in Ziggo Dome

Slecht nieuws voor fans van Lana Del Rey! De Amerikaanse zangeres, die op vrijdag 21 februari in de Ziggo Dome zou optreden, heeft haar show wegens ziekte moeten annuleren.

De Amsterdamse concertzaal deelt het slechte nieuws via zijn social media kanalen. De 34-jarige Del Rey heeft haar Europese tour op doktersadvies moeten annuleren. De zangeres is te ziek om op te treden en moet vier weken rust nemen. Tickethouders krijgen in de loop van de dag meer informatie met betrekking tot de restitutie van de gekochte tickets.

Middels een statement biedt de singer-songwriter haar excuses aan:

“Sorry to let everyone down so last minute but this illness has taken me by surprise and have totally lost my singing voice. Dr has advised 4 weeks off for the moment. I hate to let everyone down but I need to get well. Love Lana.”