Ambrose Akinmusire in 2020 naar Oosterpoort

Ambrose Akinmusire Quartet komt weer naar Nederland! In september staat het kwartet van de jazztrompettist in De Oosterpoort Groningen.

Ambrose Akinmusire naar Oosterpoort

Jazzliefhebbers opgelet! Op maandag 21 september 2020 treedt Ambrose Akinmusire op in de Groningse Oosterpoort. De nieuwe Prince of Darkness performt samen met pianist Fabian Almazan, bassist Harish Raghavan en drummer Justin Brown.

Concertkaarten

Tickets voor Ambrose Akinmusire gaan op vrijdag 21 februari 2020 om 10:00 uur in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van SPOT Groningen.

North Sea Jazz

Het is niet de eerste keer dat Ambrose Akinmusire de Nederlandse podia betreedt. Zo stond de Amerikaan in januari 2019 in poppodium TivoliVredenburg Utrecht. In 2014 won de trompettist de Jack Acket Award op het North Sea Jazz festival in Rotterdam voor zijn unieke werk. Ambrose Akinmusire staat bekend om zijn muzikale combinatie van jazz, hiphop, hedendaagse klassiek en experimentele pop.

