Star Wars – Live In Concert in juli 2020 naar Concertgebouw

Star Wars fans opgelet! De muziek van Star Wars: Return Of The Jedi wordt in het voorjaar 2020 live in het Amsterdamse Concertgebouw gespeeld.

Star Wars – Live In Concert

Van donderdag 2 juli tot en met zondag 5 juli 2020 kunnen fans de soundtrack van Star Wars: The Last Jedi live bewonderen in het Concertgebouw Amsterdam. Het Residentie Orkest speelt de filmmuziek onder begeleiding van maestro Dirk Brossé. De Belgische componist heeft inmiddels meer dan 150 Star Wars-concerten gedirigeerd. De gelijknamige film ging in 2017 in wereldpremière. Oscar-winnende componist John Williams maakte de soundtrack voor de Amerikaanse sciencefiction film.

Concertkaarten

Tickets voor Star Wars – Live In Concert zijn per direct gestart en zijn verkrijgbaar via de website van Het Concertgebouw.

Bron: Het Concertgebouw

