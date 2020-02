The Other Favourites naar Melkweg Amsterdam

The Other Favourites komt binnenkort naar Nederland! In juni 2020 staat het YouTube-duo op de bühne van de Amsterdamse Melkweg.

The Other Favourites naar Melkweg

Het duo, bestaande uit Carson Mckee en Josh Turner, reist op maandag 15 juni 2020 naar Amsterdam voor een show in de Melkweg. Het concert vindt plaats in de Oude Zaal. Reina del Cid verzorgt het voorprogramma van de show.

Concertkaarten

De kaartverkoop is per direct gestart. Tickets zijn verkrijgbaar via de website van De Melkweg.

Carson McKee and Josh Turner

Carson McKee and Josh Turner hebben maar liefst 416.000 abonnees op hun populaire YouTube-kanaal. Hierop publiceren zij video’s waarin zij zingen en gitaar spelen. Meer weten? Check hun website: https://www.theotherfavorites.com/

Bron: Melkweg, YouTube, The Other Favourites

