Alanis Morissette in februari 2020 naar Carré

Alanis Morissette komt binnenkort naar het Koninklijk Theater Carré voor een bijzondere show! De zangeres staat in februari 2020 in het Amsterdamse theater voor een intiem akoestisch concert.

Alanis Morissette komt naar Nederland! De Canadese singer-songwriter viert dit jaar de vijfentwintigste verjaardag van haar hit-album ‘Jagged Little Pill’ en doet dit binnenkort met een speciaal concert in Carré! Morissette betreedt het Amsterdamse podium op maandag 24 februari 2020 voor een akoestische uitvoering van haar legendarische plaat.

Tickets voor het concert gaan op vrijdag 14 februari in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

Op 24 februari komt @Alanis naar @theatercarre in Amsterdam. Het akoestisch optreden is ter ere van het 25-jarig bestaan van het album Jagged Little Pill. De ticketverkoop start 14 februari om 10.00u https://t.co/uClYVmHPGd pic.twitter.com/0ro6KabYiB

Bron: Koninklijk Theater Carré

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.