Noorse band Ulver naar TivoliVredenburg en Doornroosje

Ulver komt naar Nederland! De Noorse band reist dit voorjaar naar Utrecht en Nijmegen voor shows in TivoliVredenburg en Doornroosje.

Ulver naar Utrecht en Nijmegen

Goed nieuws voor fans van Ulver! De Noorse band geeft binnenkort twee shows in Nederland. Het gezelschap, dat begon als blackmetalband maar later zijn stijl uitbreidde met invloeden van genres als electronica, industrial en progrock, staat op donderdag 30 april 2020 op het podium van Doornroosje in Nijmegen. Een dag later zijn fans in Utrecht aan de beurt: de band komt op vrijdag 1 mei 2020 naar TivoliVredenburg.

Concertkaarten

Tickets voor de shows zijn verkrijgbaar via de website van Doornroosje en TivoliVredenburg. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

Op vrijdag 1 mei komt @ULVEROFFICIAL naar Utrecht! De ticketverkoop is direct gestart via: https://t.co/Qw1uPlJmXA pic.twitter.com/MpJaI2mxVf — TivoliVredenburg (@TiVre_Utrecht) February 5, 2020

Bronnen: TivoliVredenburg, Doornroosje

Foutje gezien? Mail de redactie.​