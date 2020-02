Lynyrd Skynyrd brengt afscheidstour naar 013

Lynyrd Skynyrd komt nog één keer naar Nederland! De Amerikaanse rockers brengen hun afscheidstour aankomende zomer naar Poppodium 013 in Tilburg.

Lynyrd Skynyrd exclusief naar 013

Lynyrd Skynyrd fans krijgen aankomende zomer een laatste kans om afscheid te nemen van hun favoriete band. De legendarische rockband brengt zijn ‘Last Of The Street Survivors Farewell Tour’ in juli naar 013 in Tilburg. De rockers betreden het Brabantse podium op donderdag 16 juli 2020.

Het concert in 013 is bijzonder: het is de eerste Nederlandse clubshow van de band sinds 1996. De formatie, bekend van iconische hits als ‘Free Bird’ en ‘Sweet Home Alabama’, was sinds dat jaar slechts drie keer in Nederland te vinden. In 2019 brachten de Amerikanen hun afscheidstour nog naar het Holland International Blues Festival in Grolloo.

Concertkaarten

Tickets voor de afscheidsshow gaan op zaterdag 1 februari 2020 in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

BEVESTIGD: we zijn vereerd dat we op 16 juli Lynyrd @Skynyrd mogen verwelkomen voor een excl. NL show! Niet alleen is 't de 1e clubshow sinds 96 (!), het is ook de enige NL datum van de Last Of The Street Survivors Farewell Tour. Vvk start 1 feb om 10:00 https://t.co/5fXwoSF9Qh pic.twitter.com/P7DFmKwTpB — 013 Poppodium (@013) January 31, 2020

Bron: 013

Foutje gezien? Mail de redactie.​