Popa Chubby in juni langs Nederlandse poppodia

Popa Chubby komt naar Nederland! De Amerikaanse bluesrocker reist in juni 2020 langs poppodia in Zoetermeer, Amstelveen en Zwolle.

Popa Chubby naar Zoetermeer, Amstelveen en Zwolle

Goed nieuws voor fans van Popa Chubby! De bluesrockster komt in februari met een nieuw album genaamd ‘It’s A Mighty Hard Road’ en brengt deze in juni naar Nederland, waar hij drie shows speelt.

Theodore Joseph Horowitz, zoals de rocker daadwerkelijk heet, staat op woensdag 17 juni allereerst op het podium van de Boerderij in Zoetermeer. Een dag later, op donderdag 18 juni, geeft Chubby een show in Hedon Zwolle. De New Yorker en zijn band sluiten de reeks shows op vrijdag 19 juni af met een concert in P60 te Amstelveen.

Concertkaarten

Tickets voor de shows zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster en de websites van de desbetreffende poppodia. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

Bluesrocker Popa Chubby draait al meer dan 30 jaar mee in de #blues scene. In februari komt zijn nieuwe album “It’s A Mighty Hard Road” uit. Op 17 juni komt Popa terug naar @podiumBoerderij Like als je hem weleens live hebt gezien! https://t.co/uSs7Iqkkf0 pic.twitter.com/GbEGShRp3B — Boerderij Zoetermeer (@podiumBoerderij) January 30, 2020

