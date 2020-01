Golden Earring aankomend najaar naar TivoliVredenburg

Golden Earring komt naar Utrecht! De iconische Haagse rockband staat eind september in poppodium TivoliVredenburg.

Golden Earring naar TivoliVredenburg

Goed nieuws voor Utrechtse fans van Golden Earring! De legendarische rockband keert aankomend najaar terug in poppodium TivoliVredenburg. Barry Hay en co. staan op dinsdag 29 september op het podium van de Ronda zaal in het Utrechtse poppodium, met tijdloze hits als ‘Radar Love’, ‘When The Lady Smiles’ en ‘Twilight Zone’.

De show in TivoliVredenburg is natuurlijk niet het enige concert dat de rockers op het programma hebben staan. Kijk hier of de band ook bij jou in de buurt speelt.

Concertkaarten

Tickets voor het concert zijn per direct verkrijgbaar via de website van TivoliVredenburg. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

Bron: TivoliVredenburg

