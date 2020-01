Melanie in september 2020 naar TivoliVredenburg

Melanie komt terug naar Nederland! De Amerikaanse singer-songwriter brengt in september 2020 een bezoek aan TivoliVredenburg in Utrecht.

Melanie naar TivoliVredenburg

Goed nieuws voor fans van Melanie! De Amerikaanse zangeres, één van de drie vrouwelijke soloacts die in 1969 op het iconische Woodstock festival optrad, keert aan het einde van de zomer terug in Utrecht voor een show in TivoliVredenburg.

De iconische singer-songwriter, bekend van hits als ‘Beautiful People’ en ‘Lay down (Candles in the rain)’, betreedt op maandag 14 september 2020 het podium van de Grote Zaal. De zangeres was eind 2019 al eerder in het Utrechtse poppodium te vinden.

Concertkaarten

Tickets voor het concert gaan op vrijdag 31 januari in de verkoop via de website van TivoliVredenburg. Zijn de kaarten inmiddels uitverkocht? Probeer het dan eens hier.

Bron: TivoliVredenburg

