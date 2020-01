Ligabue met Europese tour langs Melkweg Amsterdam

Goed nieuws voor liefhebbers van de muziek van Ligabue! De Italiaanse singer-songwriter gaat op Europese tour en bezoekt als onderdeel daarvan de Melkweg in Amsterdam.

Luciano Ligabue komt naar Nederland! Op donderdag 23 april 2020 staat de Italiaanse artiest op het podium van de Melkweg te Amsterdam. Aanleiding van de show is een Europese tour waarmee de zanger zijn dertigjarige muziekcarrière viert.

Tickets zijn vanaf woensdag 29 januari 2020 verkrijgbaar via de website van de Melkweg. Uitverkocht? Kijk hier!

Luciano Ligabue (@ligabue ) is coming to Amsterdam! After two more albums and different shows in stadiums and arenas, the Italian singer will be back to tour Europe in 2020 to celebrate 30 years of his career.

Tickets go on sale January 29 10:00 CET via https://t.co/lzNj1wbnCQ pic.twitter.com/VvfEcP0Jto

