Kingsland Festival voegt nieuwe stad toe

Goed nieuws voor inwoners van Tilburg en omstreken! De organisatoren hebben bekendgemaakt dat het Kingsland Festival dit jaar ook in Tilburg te vieren is.

Kingsland Festival naar Tilburg

Kingsland Festival keert dit jaar terug in Amsterdam, Rotterdam en Groningen. Daarnaast hebben de organisatoren bekendgemaakt dat er tevens een nieuwe stad is toegevoegd aan het rijtje. In plaats van Den Bosch, wordt het koningsdagfestival dit jaar gevierd in Tilburg. Hier zal Kingsland dit jaar voor het eerst plaatsvinden in het Spoorpark, in het centrum van de stad.

“Een stad als Tilburg mag eigenlijk in het rijtje Kingsland steden niet ontbreken. We keken er al een aantal jaar naar uit om ook in deze echte studentenstad in Brabant een groot Oranje spektakel neer te zetten.” Aldus Mitchel Bovenlander, organisator van het muziekevenement.

Met edities in vier grote steden is Kingsland Festival niet alleen het grootste oranjespektakel van Nederland, maar tevens het grootste eendaagse muziekfestival van ons land waarbij er circa 120.000 bezoekers worden verwacht. De eerste editie vond in 2013 plaats in Amsterdam en breidde daarna uit naar andere steden, verspreid over het land. Op het festival zijn de meest uiteenlopende dj’s en stijlen vertegenwoordigd, variërend van EDM en deephouse tot hardstyle en urban. Een keur aan internationale en landelijke grootheden waren te bewonderen tijdens eerdere edities van Kingsland Festival, waaronder Tiësto, Axwell ^ Ingrosso, Afrojack, Martin Garrix, Armin van Buuren en Hardwell.

Bron: Persbericht Iconic Music

