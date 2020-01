Racoon met intieme show naar drietal poppodia

Goed nieuws voor liefhebbers van Racoon! De Nederlandse rockband zoekt in het voorjaar van 2020 een intieme setting op voor een drietal optredens.

Racoon naar TivoliVredenburg, De Oosterpoort en Muziekgebouw

Fans van Racoon opgelet! De melodieuze rockformatie keert in het voorjaar terug naar de intiemere poppodia. Tijdens de avonden brengt de band zijn grootste hits, aangevuld met singles van het nog te verschijnen Nederlandstalige album ten gehore.

Bekijk hier een overzicht van de data en -locaties:

Vrijdag 10 april 2020 in Muziekgebouw, Eindhoven

Zaterdag 11 april 2020 in TivoliVredenburg, Utrecht

Zaterdag 18 april 2020 in De Oosterpoort, Groningen

Concertkaarten

Tickets zijn vanaf vrijdag 24 januari 2020 om 10:00 uur verkrijgbaar via de website van TivoliVredenburg, SPOT Groningen en Muziekgebouw Eindhoven. Uitverkocht? Kijk hier!

‘Look Ahead And See The Distance’

Bart van der Weide, Maarten van Damme, Dennis Huige en Paul Bukkens vormden in 1997 de band Racoon. De formatie scoorde hits met tracks als ‘Love you More’, ‘Oceaan’ en ‘No Mercy’. Afgelopen woensdag 22 januari 2020 bracht de rockformatie zijn nieuwste single ‘Het Is Al Laat Toch’ uit. Het Nederlandstalige nummer is de voorbode van een eveneens Nederlandstalig album.

Benieuwd naar de track? Beluister het hieronder:

Bron: TivoliVredenburg

