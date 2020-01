Haley Reinhart in voorjaar 2020 naar TivoliVredenbug Utrecht

Haley Reinhart komt terug naar Nederland! De Amerikaanse zangeres brengt in mei 2020 een bezoek aan TivoliVredenburg te Utrecht.

Fans van Haley Reinhart opgelet! Op vrijdag 8 mei 2020 staat de voormalig finalist van American Idol (2011) op het podium van TivoliVredenburg te Utrecht. Het optreden vindt om 20:30 uur plaats in de Pandora-zaal waarvan de deuren openen om 19:30 uur.

Tickets zijn vanaf vrijdag 24 januari 2020 om 10:00 uur verkrijgbaar via de website van TivoliVredenburg.

De singer-songwriter deed mee aan het negende seizoen van American Idol en eindigde uiteindelijk in de Top 3. Haley viel in de show al snel op omdat ze met haar stembereik van drie octaven moeiteloos veelzijdige genres kan zingen. Zo kan de vocalist jodelen, maar ook met gemak de scatting techniek van Ella Fitzgerald gebruiken. Haar huidige muziek kenmerkt een rustiger geluid. Zo weet ze een geheel eigen mix van mainstream pop, jazz en lo-fi muziek neer te zetten.

Benieuwd naar dit geluid? Beluister haar meest recente werk ‘Lo-Fi Soul’ hieronder:

Bron: TivoliVredenburg

