Waylon wegens succes met extra show naar De Oosterpoort

Goed nieuws voor fans van Waylon! Wegens het grote succes van de theatertour ‘My Heroes Have Always Been Cowboys’ keert de Nederlandse zanger terug naar De Oosterpoort.

Waylon naar De Oosterpoort

Fans van Waylon opgelet! Willem Bijkerk, zoals de artiest echt heet, komt terug naar Groningen. Wegens het grote succes van de theatertour ‘My Heroes Have Always Been Cowboys’ staat de zanger op woensdag 8 april 2020 op het podium van De Oosterpoort. Tijdens het optreden neemt de muzikant bezoekers mee in zijn grote liefde: countrymuziek.

Concertkaarten

Tickets zijn per direct verkrijgbaar via de website van SPOT Groningen.

Carrière

Na zijn doorbraak met de hit ‘Wicked Ways’ heeft de zanger niet stilgezeten. In 2014 vertegenwoordigde hij met Ilse DeLange als The Common Linnets Nederland op het Eurovisiesongfestival. Vier jaar later stond de artiest solo op het podium van het muziekfestijn. Ook geeft de zanger jaarlijks Top-1000-concerten in Rotterdam Ahoy, waar hij de grootste hits aller tijden speelt. In 2019 kwam zijn meest recente album ‘Human‘ uit.

Bron: De Oosterpoort

