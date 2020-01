Clan of Xymox in voorjaar 2020 naar Hall of Fame

Goed nieuws voor fans van Clan of Xymox! De Nederlandse darkwave band reist in het voorjaar van 2020 af naar Tilburg voor een show in Hall of Fame, Tilburg.

Clan of Xymox naar Hall of Fame

Fans van Clan of Xymox opgelet! De uit Nijmegen afkomstige darkwave formatie staat op vrijdag 10 april 2020 op de bühne van de Hall of Fame in Tilburg. Tijdens de avond brengt de iconische Nederlandse band muziek van het binnenkort te verschijnen album ten gehore, aangevuld met publieksfavorieten als ‘A Day’, ‘No Words’ en ‘Medusa’. De support act wordt verzorgd door The Arch.

Concertkaarten

Tickets zijn per direct verkrijgbaar via de website van 013. Uitverkocht? Kijk hier!

Grondleggers darkwave

De band werd na de oprichting in 1981 al snel een van de belangrijkste grondleggers van de darkwave scene. Hoewel ze in Nederland bescheiden successen boekten, werden ze vooral in het buitenland bijzonder groot. Zo werd het album ‘Twist of shadows’ (1989) in de Verenigde Staten maar liefst 300.000 keer verkocht.

